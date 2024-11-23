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Швейцарія заборонила продаж снарядів польській компанії, бо їх передавали Україні

Фото: Швейцарія заборонила продаж снарядів польській компанії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Швейцарія заборонила продаж боєприпасів польській компанії. Снаряди швейцарського виробництва потрапили в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Associated Press.

Державний секретаріат з питань економіки Швейцарії заявив, що експорт для польської компанії буде заборонено, оскільки "ризик перенаправлення в Україну оцінюється як занадто високий".

У Швейцарії розпочали розслідування після звіту американського видання Defence One у листопаді 2023 року. Зазначалося, що українська компанія отримала 645 тисяч снарядів швейцарської компанії SwissP Defense. Їх передав польський імпортер UMO.

Швейцарський виробник і польська компанія підписали угоду, згідно з якою снаряди можна перепродавати лише у Польщі. Розслідування показало, що польська компанія не виконала договірних зобовʼязань, тому боєприпаси опинилися в Україні.

Нагадаємо, Швейцарія дотримується політики нейтралітету, тому не постачає Україні зброю. Також Швейцарія забороняє третім країнам передавати воюючим сторонам своє озброєння.

Проте у Швейцарії намагаються зняти заборону на реекспорт зброї для України. Раніше президент Віола Амгерд виступила з відповідною пропозицією.

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