Президент Швейцарії запропонувала зняти заборону на реекспорт зброї в Україну

Заборона, яка наразі перешкоджає реекспорту швейцарської зброї з іншої країни до України, має бути знята. Вона завдає шкоди промисловості та безпеці країни.

Про це заявила президент Швейцарії Віола Амгерд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої галузі", - заявила Віола Амгерд, яка також є міністром оборони, на прес-конференції у Берні.

За її словами, виникли проблеми, бо такі країни, як Нідерланди, вирішили не закуповувати продукцію у Швейцарії, а реекспорт не є безкоштовним.

"Якщо у нас є проблема з нашою військовою промисловістю, це означає, що у нас також є проблема з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау", - сказала вона.

Однак вона додала, що Швейцарія, яка виступає посередником у світових конфліктах, ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває в стані війни.

Незважаючи на свій давній нейтралітет, Швейцарія є великим постачальником зброї, 14-м за величиною у світі у 2022 році, згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем світу. Продаж зброї у Швейцарії вже впав у 2023 році, і критики звинувачують у цьому нейтральну позицію країни.

Амгерд також заявила, що Швейцарії необхідно більше інвестувати у безпеку по всій Європі, і заявила, що планує зміцнювати зв'язки з партнерами, включаючи НАТО. "За останні 30 років Швейцарія не інвестувала достатньо коштів в оборону, і нам потрібно надолужити втрачене", - сказала вона.

Заклики до Швейцарії порвати з багатовіковою традицією нейтральної держави звучать дедалі частіше як усередині країни, так і за кордоном, відколи Росія вторглася в Україну в 2022 році. Парламент країни вже рекомендував пом'якшити правила обігу зброї, хоча минулого року уряд відмовився змінювати свою давню політику.