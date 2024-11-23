Швейцария запретила продажу снарядов польской компании, потому что их передавали Украине

Государственный секретариат по экономике Швейцарии заявил, что экспорт для польской компании будет запрещен, поскольку "риск перенаправления в Украину оценивается как слишком высокий".

В Швейцарии начались расследования после отчета американского издания Defence One в ноябре 2023 года. Отмечалось, что украинская компания получила 645 тысяч снарядов швейцарской компании SwissP Defense. Их передал польский импортер UMO.

Швейцарский производитель и польская компания подписали соглашение, согласно которому снаряды можно перепродавать только в Польше. Расследование показало, что польская компания не выполнила договорные обязательства, поэтому боеприпасы оказались в Украине.