Швейцария выделит Украине помощи на 108 млн франков

Швейцария выделит Украине гуманитарной и технической помощи на 108 миллионов франков (3,18 млрд гривен). Также стороны подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции со швейцарской коллегой, передает РБК-Украина.

"Вместе с мадам президентом мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня меморандум о партнерстве по двусторонним отношениям.

Важно, что им начата программа сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года, а для реализации программы швейцарской стороной выделено 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь", - сообщил глава государства.

Он также добавил, что на сегодня "Швейцария является единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате войны в Донбассе с обеих сторон линии разграничения".

Напомним, Зеленский и президент Швейцарии посетят прифронтовую зону на Донбассе, где ознакомятся с состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.

Как писало РБК-Украина, вчера начался первый в истории визит президента Швейцарии в Украину.