Швейцария выделит Украине помощи на 108 млн франков

Украина получит гуманитарную и техническую помощь
Швейцария выделит Украине гуманитарной и технической помощи на 108 миллионов франков (3,18 млрд гривен). Также стороны подписали меморандум о двустороннем сотрудничестве.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции со швейцарской коллегой, передает РБК-Украина.
"Вместе с мадам президентом мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня меморандум о партнерстве по двусторонним отношениям.
Важно, что им начата программа сотрудничества Швейцарии с Украиной на следующие три года, а для реализации программы швейцарской стороной выделено 108 млн швейцарских франков на гуманитарную и техническую помощь", - сообщил глава государства.
Он также добавил, что на сегодня "Швейцария является единственным государством, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате войны в Донбассе с обеих сторон линии разграничения".
Напомним, Зеленский и президент Швейцарии посетят прифронтовую зону на Донбассе, где ознакомятся с состоянием реализации проектов швейцарской гуманитарной помощи.
Как писало РБК-Украина, вчера начался первый в истории визит президента Швейцарии в Украину.