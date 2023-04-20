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Швейцарія ввела санкції проти ПВК "Вагнера"

Фото: Швейцарія запровадила санкції проти ПВК "Вагнера" (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Швейцарії офіційно приєднався до санкцій Європейського союзу, включивши до свого списку обмежень ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.

Крім цього Швейцарія ввела санкції проти російського інформаційного агентства РІА ФАН за поширення проурядової пропаганди і дезінформації. Інформагентство належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Крім того, уряд Швейцарії ввів заборону на рекламу телеканалів RT Arabic і Sputnik Arabic, не наклавши обмеження на їхнє мовлення.

"Обидва канали відіграють важливу роль у систематичній міжнародній кампанії російського уряду з маніпулювання ЗМІ та фальсифікації фактів", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Федеральна рада країни заявила, що більш ефективно протиставляти неправдиві та шкідливі заяви фактам, а не забороняти їх повністю.

"Тому, хоча ці два ЗМІ не будуть заблоковані у Швейцарії, буде введено заборону на їхню рекламу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 квітня Канада ввела санкції проти 14 осіб та 34 компаній з Росії, які пов'язані з ПВК "Вагнера" та авіаційним сектором.

Крім того, 13 квітня Європейський союз запровадив санкції проти ПВК "Вагнера".

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