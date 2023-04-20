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Швейцария ввела санкции против ЧВК "Вагнера"

Фото: Швейцария ввела санкции против ЧВК "Вагнера" (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Швейцарии официально присоединилось к санкциям Европейского союза, включив в свой список ограничений ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Швейцарии.

Помимо этого Швейцария ввела санкции против российского информационного агентства РИА ФАН за распространение проправительственной пропаганды и дезинформации. Информагентство принадлежит основателю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину.

Кроме того, правительство Швейцарии ввели запрет на рекламу телеканалов RT Arabic и Sputnik Arabic, не наложив ограничения на их вещание.

"Оба канала играют важную роль в систематической международной кампании российского правительства по манипулированию СМИ и фальсификации фактов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Федеральный совет страны заявил, что более эффективно противопоставлять неправдивые и вредные заявления фактам, а не запрещать их полностью.

"Поэтому, хотя эти два СМИ не будут заблокированы в Швейцарии, будет введен запрет на их рекламу", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 апреля Канада ввела санкции против 14 человек и 34 компаний из России, которые связаны с ЧВК "Вагнера" и авиационным сектором.

Кроме того, 13 апреля Европейский союз ввел санкции против ЧВК "Вагнера".

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