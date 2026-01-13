Швейцарія ввела новий пакет санкцій проти "тіньового флоту" РФ

Санкції Швейцарії проти РФ

Зазначається, що Швейцарія підтримала всі пакети санкцій Євросоюзу проти Росії, хоча намагається дотримуватися нейтральної позиції через її статус. Взагалі, санкції є гострою проблемою в традиційно нейтральній Швейцарії, де уряд опиняється між міжнародним і внутрішнім тиском.

Раніше повідомлялось, що Уряд Швейцарії приєднався до антиросійських санкцій Євросоюзу. Зокрема, було запроваджено обмеження проти восьми російських засобів масової інформації.

Також раніше влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до чергового пакета санкцій ЄС проти Росії, а також до заходів проти Білорусі. Як наголосили у Швейцарії, на нових підсанкційних осіб також поширюється заборона на в'їзд і транзит через країну.

Окрім того, раніше генеральний прокурор Швейцарії розпочав перше кримінальне розслідування ймовірних порушень санкцій щодо Росії з боку неназваної компанії.