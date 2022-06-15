UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Швейцария временно закрыла свое воздушное пространство: названа причина

Фото: Швейцария временно закрыла свое воздушное пространство (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 15 июня, Швейцария закрыла свое воздушное пространство из-за технических проблем с системой управления воздушным движением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Skyguide.

"Сегодня рано утром у швейцарского поставщика аэронавигационных услуг Skyguide произошел технический сбой, поэтому воздушное пространство Швейцарии было закрыто для движения по соображениям безопасности", - говорится в сообщении.

Закрытие воздушного пространства будет действовать до дальнейших сообщений.

Напомним, 9 июня стало известно, что неизвестный самолет нарушил воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии.

Ранее российский самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки Ан-30 вторгся в воздушное пространство Швеции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияАвиасообщение