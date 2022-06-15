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Швейцарія тимчасово закрила свій повітряний простір: названа причина

Фото: Швейцарія тимчасово закрила свій повітряний простір (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 15 червня, Швейцарія закрила свій повітряний простір через технічні проблеми з системою управління повітряним рухом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Skyguide.

"Сьогодні рано вранці у швейцарського Постачальника аеронавігаційних послуг Skyguide стався технічний збій, тому повітряний простір Швейцарії було закрито для руху з міркувань безпеки", - йдеться в повідомленні.

Закриття повітряного простору буде діяти до подальших повідомлень.

Нагадаємо, 9 червня стало відомо, що невідомий літак порушив повітряний простір Угорщини, Румунії, Сербії та Болгарії.

Раніше російський літак повітряного спостереження і аерофотозйомки Ан-30 вторгся в повітряний простір Швеції.

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