Швейцарія вперше потрапила до Ради безпеки ООН

Швейцарія стала непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2023-2024 роки. Дня неї це стане можливістю зробити свій внесок у мир і безпеку світу, особливо в нинішньому напруженому глобальному політичному контексті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Швейцарії.

Також долучились - Еквадор, Мальта, Мозамбік і Японія, причому Мозамбік так само був уперше обраний до складу органу.

Нагадаємо, Україна ініціювала виключення Росії з Ради безпеки ООН, посилаючись на незаконне перебування РФ в Радбезі.

Раніше ми повідомляли, що глава Євроради виступив за припинення членства Росії в Радбезі ООН, через неодноразове порушення міжнародного права з боку РФ.

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