Швейцария впервые попала в Совбез ООН

Швейцария стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2023-2024 года. Дня нее это станет возможностью внести свой вклад в мир и безопасность мира, особенно в нынешнем напряженном глобальном политическом контексте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Швейцарии.
Также присоединились Эквадор, Мальта, Мозамбик и Япония, причем Мозамбик также был впервые избран в состав органа.
Напомним, Украина инициировала исключение России из Совбеза ООН, ссылаясь на незаконное пребывание РФ в Совбезе.
Ранее мы сообщали, что глава Евросовета выступил за прекращение членства России в Совбезе ООН из-за неоднократного нарушения международного права со стороны РФ.
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