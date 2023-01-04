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Швейцария впервые попала в Совбез ООН

Фото: Швейцария впервые попала в Совбез ООН (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Швейцария стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2023-2024 года. Дня нее это станет возможностью внести свой вклад в мир и безопасность мира, особенно в нынешнем напряженном глобальном политическом контексте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Швейцарии.

Также присоединились Эквадор, Мальта, Мозамбик и Япония, причем Мозамбик также был впервые избран в состав органа.

Напомним, Украина инициировала исключение России из Совбеза ООН, ссылаясь на незаконное пребывание РФ в Совбезе.

Ранее мы сообщали, что глава Евросовета выступил за прекращение членства России в Совбезе ООН из-за неоднократного нарушения международного права со стороны РФ.

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