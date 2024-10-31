Швейцарія вперше з початку повномасштабної війни депортувала українців

Відомо, що у середу, 30 жовтня, з Цюриху спецрейсом депортували трьох українців, які скоїли злочини у Швейцарії. Це вперше з лютого 2022 року Швейцарія повертає на батьківщину українців за кримінальні злочини.

За інформацією NZZ, депортаційний рейс попрямував до Польщі, звідки трьох українців наземним транспортом доправлять в Україну.

Швейцарський державний секретаріат з питань міграції не повідомляє детальну інформацію про злочини, які скоїли українці, через захист даних і конфіденційності.

Видання наголошує, що причинами депортації не можуть бути дрібні злочини. Депортовані повинні бути звинувачені в тяжких злочинах, таких як пограбування, позбавлення волі або тілесні ушкодження.