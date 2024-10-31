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Швейцария впервые с начала полномасштабной войны депортировала украинцев

Фото: Швейцария депортировала украинцев впервые с февраля 2024 (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Швейцария депортировала троих украинцев. Это первый случай депортации с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NZZ.

Известно, что в среду, 30 октября, из Цюриха спецрейсом депортировали троих украинцев, совершивших преступления в Швейцарии. Это впервые с февраля 2022 года Швейцария возвращает на родину украинцев за уголовные преступления.

По информации NZZ, депортационный рейс направился в Польшу, откуда троих украинцев наземным транспортом доставят в Украину.

Швейцарский государственный секретариат по вопросам миграции не сообщает подробную информацию о преступлениях, совершенных украинцами, из-за защиты данных и конфиденциальности.

Издание отмечает, что причинами депортации не могут быть мелкие преступления. Депортированные должны быть обвинены в тяжких преступлениях, таких как ограбление, лишение свободы или телесные повреждения.

 

Помощь Швейцарии для Украины

Стоит отметить, что Швейцария не оказывает военной помощи Украине из-за своей политики нейтралитета. Кроме того, Швейцария не разрешает другим странам передавать свое оружие воюющим странам.

Однако в Швейцарии пытаются снять запрет на реэкспорт вооружения в Украине. В частности, президент Виола Амгерд выступила с соответствующим призывом.

Швейцария предоставила Украине гуманитарную и финансовую помощь, а также заблокировала российские активы в стране.

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