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Швейцарія не визнаватиме паспорти, які РФ видає на окупованих територіях України

Фото: Ілюстративне фото (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Швейцарія не визнаватиме паспорти, які РФ видає на окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.

"Особи з окупованих Росією регіонів України або самопроголошених регіонів Грузії більше не можуть отримати шенгенську візу або перетнути зовнішній кордон Шенгенської зони з проїзним документом, виданим Росією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЄС роз'яснив свою поточну практику щодо цього, а Федеральна рада Швейцарії ухвалила це правило на своєму засіданні.

У Швейцарії уточнили, що не визнаватимуть звичайних паспортів і дипломатичних паспортів, посвідок на проживання для осіб без громадянства, посвідчень на повернення та документів, що засвідчують особу моряків. 

Для України встановлено різні дати видачі, залежно від регіону, документи з яких більше не приймаються.

Це рішення також стосується і Грузії

Пояснюється, що для захоплених територій Грузії визначено дату (26 серпня 2008 року), після якої російські проїзні документи не будуть дійсні.

"У серпні 2008 року Росія оголосила про визнання Абхазії і Південної Осетії незалежними державами. Далеко не всі країни наслідували цей приклад, і Швейцарія вважає ці регіони невід'ємною частиною Грузії", - пояснили у Федеральній раді. 

У певних випадках документи можуть визнаватися

Як держава-член Шенгенської угоди, Швейцарія зобов'язана брати на себе рішення ЄС. 

Попри обмеження, візи можуть видаватися з гуманітарних міркувань, з міркувань національного інтересу або у зв'язку з міжнародними зобов'язаннями.

Примусова "паспортизація"

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, терористи ведуть загарбницькі дії та змушують людей відмовлятися від українського громадянства на окупованих територіях.

Більшість українців відмовляються від російського триколору, у зв'язку з чим росіяни вдаються регулярно до погроз та шантажу. Сьогодні повідомлялось, що в Росії незадоволені низькими темпами "паспортизації" на окупованих з початку повномасштабного вторгнення країни-терориста територіях Луганської області.

Вчора Швейцарія ухвалила рішення про введення додаткових санкцій проти Росії.

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