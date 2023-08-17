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Швейцария не будет признавать паспорта, которые РФ выдает на оккупированных территориях Украины

Фото: Иллюстративное фото (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария не будет признавать паспорта, которые РФ выдает на оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральный совет Швейцарии.

"Лица из оккупированных Россией регионов Украины или самопровозглашенных регионов Грузии больше не могут получить шенгенскую визу или пересечь внешнюю границу Шенгенской зоны с проездным документом, выданным Россией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕС разъяснил свою текущую практику по этому поводу, а Федеральный совет Швейцарии принял это правило на своем заседании.

В Швейцарии уточнили, что не будут признавать обычных паспортов и дипломатических паспортов, видов на жительство для лиц без гражданства, удостоверений на возвращение и документов, удостоверяющих личность моряков. 

Для Украины установлены разные даты выдачи, в зависимости от региона, документы из которых больше не принимаются.

Это решение также касается и Грузии

Объясняется, что для захваченных территорий Грузии определена дата (26 августа 2008 года), после которой российские проездные документы не будут действительны.

"В августе 2008 года Россия объявила о признании Абхазии и Южной Осетии независимыми государствами. Далеко не все страны последовали этому примеру, и Швейцария считает эти регионы неотъемлемой частью Грузии", - пояснили в Федеральном совете.

В некоторых случаях документы могут признаваться

Как государство-член Шенгенского соглашения, Швейцария обязана принимать на себя решения ЕС. 

Несмотря на ограничения, визы могут выдаваться по гуманитарным соображениям, по соображениям национального интереса или в связи с международными обязательствами.

Принудительная "паспортизация"

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, террористы ведут захватнические действия и заставляют людей отказываться от украинского гражданства на оккупированных территориях.

Большинство украинцев отказываются от российского триколора, в связи с чем россияне прибегают регулярно к угрозам и шантажу. Сегодня сообщалось, что в  России недовольны низкими темпами паспортизации на оккупированных с начала полномасштабного вторжения страны-террориста территориях Луганской области.

Вчера Швейцария приняла решение о введении дополнительных санкций против России.

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