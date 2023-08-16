Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії
Швейцарія сьогодні, 16 серпня, ухвалила рішення про введення додаткових санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральну раду Швейцарії.
"Це об'єднує Швейцарію з ЄС, який ухвалив ці останні заходи в рамках свого одинадцятого пакета санкцій. Нові заходи набувають чинності о 18:00 середи, 16 серпня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 28 червня до санкційного списку вже було додано понад сто додаткових фізичних і юридичних осіб.
Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень раніше як компетентний орган запровадив санкції щодо ще понад ста фізичних і юридичних осіб.
Основною метою цих останніх заходів є ефективне запобігання та припинення обходу санкцій у третіх країнах і третіми країнами.
Що відомо про нові санкції Швейцарії
"Федеральна рада ухвалить решту заходів, що містяться в одинадцятому пакеті санкцій, які стосуються Швейцарії і набудуть чинності з 16 серпня", - зазначили у Швейцарії.
Ці заходи включають заборону на експорт товарів подвійного призначення і товарів, що сприяють військово-технічному вдосконаленню Росії, ще 87 компаніям, зокрема компаніям із третіх країн, які поставили такі товари в Росію.
Крім того, список товарів, на експорт яких поширюється заборона, буде розширено за рахунок включення електронних компонентів і прекурсорів хімічної зброї.
Продаж прав на інтелектуальну власність і комерційної таємниці Росії тепер також заборонено у зв'язку з різними товарами. Це робиться для того, щоб товари, які не дозволені до постачання в Росію, не вироблялися в Росії. Заборона на транзит через Росію поширилася і на інші товари.
Винятки із санкцій проти РФ
У фінансовому секторі розширено чинну заборону на продаж цінних паперів, номінованих у швейцарських франках або в офіційній валюті держави-члена ЄС, громадянам і організаціям Росії.
Продаж цінних паперів російським громадянам і організаціям заборонено незалежно від валюти.
Федеральна рада також ухвалює можливості, передбачені ЄС для надання винятків у гуманітарній сфері та з метою виведення швейцарських інвестицій з Росії.
Санкції ЄС проти Росії
ЄС запроваджує санкції проти Росії за порушення територіальної цілісності України з 2014 року, коли Кремль окупував Крим і частини Луганської та Донецької областей.
Обмежувальні заходи значно розширили після того, як 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. Санкції включають заборону на імпорт російської нафти, відключення низки банків РФ від системи SWIFT, а також велику кількість експортних обмежень.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну ЄС запровадив 11 пакетів санкцій.
Нещодавно Європейський союз продовжив економічні санкції проти Росії, які були введені у відповідь на агресію в Україні. Вони будуть діяти ще щонайменше шість місяців.
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