Швейцарія відмовляє у тимчасовому захисті сотням українців: причини

Українським біженцям стало складніше отримати тимчасовий захист у Швейцарії. Федеральний уряд все частіше відхиляє заяви на цей статус або анулює його.

Чому українцям відмовляють у захисті у Швейцарії, РБК-Україна розповідає з посиланням на swissinfo.ch .

У статусі захисту відмовили 2500 українцям

У Швейцарії все ретельніше вивчають документи українців, які подають заяви на отримання статусу захисту S.

За даними Державного секретаріату з питань міграції (SEM), з початку війни відмову у захисті отримали майже 2500 людей з України. У SEM зазначають, що тепер відхиляють все більше заяв. Лише у травні була рекордна кількість відмов за весь час – 170 людям з України не схвалили надання захисту.

Також у 104 випадках статус анулювали через виявленні зловживання.

"Якщо є ознаки того, що люди шахрайським шляхом отримали захист, надавши неправдиву інформацію або приховавши істотні факти, ми постійно ініціюємо провадження для скасування тимчасового захисту", - повідомили чиновники.

Зараз у Швейцарії тимчасовим захистом користуються майже 67 тисяч біженців із України. Статус захисту припипили приблизно у 26 тис. випадків – здебільшого, у зв'язку із виїздом людей.

Кількість заяв на отримання статусу S останнім часом зменшується. У червні було подано майже 1200 заявок.

Фото: Українські біженці у Швейцарії (gettyimages.com)

Серед причин відмов – візи та захист в країнах Європи

Найчастіша причина відмови – українці прибувають до Швейцарії не з України, як на початку війни, а з інших країн Європи, де вже отримали захист і куди можуть повернутися.

Українці намагаються оскаржити відмови у захисті через суд. За останні місяці Федеральний адміністративний суд відхилив кілька десятків таких скарг.

Зокрема, суд відхилив апеляції людей, які вже отримали статус захисту в Бельгії, Англії, Литві чи Румунії або які мали там дозвіл на проживання. Відмовляли також людям, які мали візи в Канаду чи США.

Після перевірок статусу захисту можуть позбавити людей, які вчиняють кримінальні правопорушення, здійснюють заборонені поїздки додому або перебувають у третіх країнах.