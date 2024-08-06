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Швейцария отказывает во временной защите сотням украинцев: причины

Швейцария, Берн, Вторник 06 августа 2024 08:30
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Швейцария отказывает во временной защите сотням украинцев: причины Фото: Поддержка Украины в Швейцарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинским беженцам стало труднее получить временную защиту в Швейцарии. Федеральное правительство все чаще отклоняет заявления на этот статус или аннулирует его.

Почему украинцам отказывают в защите в Швейцарии, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на swissinfo.ch.

В статусе защиты отказали 2500 украинцам

В Швейцарии все более тщательно изучают документы украинцев, подающих заявления на получение статуса защиты S.

По данным Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM), с начала войны отказ в защите получили около 2500 людей из Украины. В SEM отмечают, что теперь отклоняют все больше заявлений. Только в мае было рекордное количество отказов за все время – 170 человек из Украины не одобрили предоставление защиты.

Также в 104 случаях статус аннулировали из-за обнаружения злоупотреблений.

"Если есть признаки того, что люди мошенническим путем получили защиту, предоставив ложную информацию или утаив существенные факты, мы постоянно инициируем производство для отмены временной защиты", - сообщили чиновники.

Сейчас в Швейцарии временной защитой пользуются почти 67 тысяч беженцев из Украины. Статус защиты приостановили примерно в 26 тыс. случаев – в основном, в связи с выездом людей.

Количество заявлений на получение статуса S в последнее время уменьшается. В июне было подано около 1200 заявок.

Швейцария отказывает во временной защите сотням украинцев: причины

Фото: Украинские беженцы в Швейцарии (gettyimages.com)

Среди причин отказов визы и защита в странах Европы

Частая причина отказа – украинцы прибывают в Швейцарию не из Украины, как в начале войны, а из других стран Европы, где уже получили защиту и куда могут вернуться.

Украинцы пытаются обжаловать отказы в защите через суд. За последние месяцы Федеральный административный суд отклонил несколько десятков подобных жалоб.

В частности, суд отклонил апелляции людей, уже получивших статус защиты в Бельгии, Англии, Литве или Румынии или имеющих там вид на жительство. Отказывали также людям, у которых были визы в Канаду или США.

После проверок статуса защиты могут лишить людей, совершающих уголовные правонарушения, совершающих запрещенные поездки домой или находящихся в третьих странах.

Напомним, мы писали, что в Швейцарии рассматривают ограничение помощи украинским беженцам. Утратить статус защиты могут люди из регионов, где сейчас нет активных боевых действий.

Также мы сообщали, что в Швейцарии предлагают разрешить украинцам изменить статус проживания. Речь идет об обычном разрешении на проживание при условии трудоустройства.

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