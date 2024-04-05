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У Швейцарії пропонують дозволити українцям змінити статус проживання: умови

Швейцарія, Берн, П'ятниця 05 квітня 2024 10:23
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У Швейцарії пропонують дозволити українцям змінити статус проживання: умови Фото: Підтримка України у Швейцарії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Уряд Швейцарії пропонує надати українським біженцям можливість замінити статус захисту S на звичайний дозвіл на проживання. Умовою має бути наявність роботи.

Це б сприяло більшому працевлаштуванню українців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на swissinfo.ch.

Федеральна рада Швейцарії пропонує мотивувати українців активніше працевлаштовуватися. Міністр юстиції та поліції Швейцарії Беат Янс сказав, що українські біженці, які вже мають роботу у цій країні, повинні мати можливість замінити дозвіл на проживання категорії S на стандартний дозвіл на проживання, швидше за все категорії В.

Зараз у Швейцарії працюють 23% втікачів від війни, що набагато нижче за показники в інших європейських країнах. Наприклад, у Нідерландах та Норвегії рівень зайнятості серед працездатних українців вже перевищує 50%.

Пропозиція надавати дозвіл на проживання українським біженцям має на меті також дати швейцарським роботодавцям гарантії, що працівники з України матимуть більш стійкий міграційний статус і зможуть залишатися у країні на довший час. Дозвіл на проживання категорії B видається за умови трудової угоди та щороку продовжується, якщо людина має роботу.

Міністр юстиції пропонує, щоб компанії наймали українців, які після цього отримають право змінити дозвіл на проживання.

Нагадаємо, ми писали, що у Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців. За таке рішення проголосували у парламенті.

Також раніше провели опитування, скільки українців планують повернутися зі Швейцарії додому. Більшість не визначилися щодо майбутнього.

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