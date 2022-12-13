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Швейцария выделит для Украины почти 100 млн долларов помощи: подробности

Новина українською →
Вторник 13 декабря 2022 15:39
Швейцария выделит для Украины почти 100 млн долларов помощи: подробности Фото: Швейцария выделит для Украины почти 100 млн долларов помощи (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария выделит Украине около 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу президента Швейцарии Игнацио Кассиса.

"Мы нужны Украине. После Лугано и Берлина Франция берет на себя реконструкцию Украины", - говорится в сообщении.

Кассис отметил, что Швейцария инвестирует 100 миллионов долларов для экстренной гуманитарной помощи для встречи с зимой. Также он добавил, что его страна будет инвестировать в восстановление энергетических объектов, школ и медицинских учреждений в следующем году.

"Солидарность с украинским народом", - добавил президент Швейцарии.

Напомним, что Швейцария на 25 ноября заморозила финансовые активы на сумму 7,5 млрд швейцарских франков (7,94 млрд долларов) в рамках санкций против России с целью наказать Москву за ее вторжение в Украину, сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

Федеральное правительство Швейцарии выделит 100 млн франков в помощь Украине. Эти средства будут направлены на срочное восстановление энергетической инфраструктуры и решение кризисных гуманитарных вопросов.

Швейцария расширила санкционный список против России из-за причастности к подготовке и проведению псевдореферендумов на оккупированных территориях Украины.

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