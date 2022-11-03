Швейцарія виділить Україні 100 млн франків: на що їх направлять

Федеральний уряд Швейцарії виділить 100 млн франків на допомогу Україні. Ці кошти направлять на термінове відновлення енергетичної інфраструктури та вирішення кризових гуманітарних питань.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт уряду Швейцарії.

На засіданні 2 листопада правління країни затвердило план дій для пом’якшення наслідків зими для українців. Згідно до цього плану, Швейцарія допоможе "Укренерго" купувати джерела енергії, необхідні запасні частини та братиме участь у ремонті систем рейкових скріплень, які необхідні для перевезення важких вантажів.

Допомога також буде направлена на людей, які через російську агресію стикнуться з проблемами після настання холодів. Буде профінансована, наприклад, заміна вікон, утеплення осель тощо.

Для забезпечення реалізації цього плану дій уряд Швейцарії надасть запит парламенту про додатковий кредит у розмірі 76 мільйонів швейцарських франків.