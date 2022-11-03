Швейцария выделит Украине 100 млн франков: на что их направят

Федеральное правительство Швейцарии выделит 100 млн франков на помощь Украине. Эти средства будут направлены на срочное восстановление энергетической инфраструктуры и решение кризисных гуманитарных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт правительства Швейцарии.

На заседании 2 ноября правление страны утвердило план действий по смягчению последствий зимы для украинцев. Согласно этому плану, Швейцария поможет "Укрэнерго" покупать источники энергии, необходимые запчасти и будет участвовать в ремонте систем рельсовых скреплений, необходимых для перевозки тяжелых грузов.

Помощь также будет направлена на людей, которые из-за российской агрессии столкнутся с проблемами после наступления холодов. Будет профинансирована, например, замена окон, утепление домов и т.д.

Для обеспечения реализации этого плана действий правительство Швейцарии предоставит запрос парламенту о дополнительном кредите в размере 76 миллионов швейцарских франков.