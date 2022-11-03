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Швейцария выделит Украине 100 млн франков: на что их направят

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Швейцария, Четверг 03 ноября 2022 17:21
Швейцария выделит Украине 100 млн франков: на что их направят Фото: Швейцария выделит Украине 100 млн франков (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Федеральное правительство Швейцарии выделит 100 млн франков на помощь Украине. Эти средства будут направлены на срочное восстановление энергетической инфраструктуры и решение кризисных гуманитарных вопросов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт правительства Швейцарии.

На заседании 2 ноября правление страны утвердило план действий по смягчению последствий зимы для украинцев. Согласно этому плану, Швейцария поможет "Укрэнерго" покупать источники энергии, необходимые запчасти и будет участвовать в ремонте систем рельсовых скреплений, необходимых для перевозки тяжелых грузов.

Помощь также будет направлена на людей, которые из-за российской агрессии столкнутся с проблемами после наступления холодов. Будет профинансирована, например, замена окон, утепление домов и т.д.

Для обеспечения реализации этого плана действий правительство Швейцарии предоставит запрос парламенту о дополнительном кредите в размере 76 миллионов швейцарских франков.

Ранее сообщалось, что Швейцария снова отклонила прошение Германии о разрешении на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину. Правительство заявило, что такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет.

А до этого Швейцария присоединилась к санкциям Европейского Союза против Ирана в связи с поставкой дронов-камикадзе России.

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