Швейцарія виділить понад 5 мільярдів євро на відновлення України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Швейцарії.

Федеральна рада має намір протягом кількох наступних років активізувати підтримку відновлення України.

До 2036 року планується витратити 5 мільярдів швейцарських франків. Враховуючи поточну фінансову ситуацію федерального уряду Швейцарії, Федеральна рада запропонувала поетапний підхід: підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року становитиме 1,5 мільярда швейцарських франків.

У період 2029–2036 років Федеральна рада також має намір вивчити інші джерела (крім міжнародного співробітництва), з яких можна отримати решту 3,5 мільярда швейцарських франків.

Зокрема, кошти, необхідні для реконструкції в Україні, оцінюються в 486 мільярдів доларів (близько 440 мільярдів швейцарських франків). Ця оцінка Світового банку базується на аналізі збитків і потреб, який співфінансувала Швейцарія.