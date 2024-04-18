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Швейцарія виділить понад 5 мільярдів євро на відновлення України

Четвер 18 квітня 2024 20:06
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Швейцарія виділить понад 5 мільярдів євро на відновлення України Фото: Швейцарія надасть кошти на відновлення України (Getty Images)
Автор: Анастасія Гришкова

Швейцарія виділить Україні 5 мільярдів франків (понад п'ять мільярдів євро) на відновлення. Кошти планується спрямовувати поетапно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Швейцарії.

Федеральна рада має намір протягом кількох наступних років активізувати підтримку відновлення України.

До 2036 року планується витратити 5 мільярдів швейцарських франків. Враховуючи поточну фінансову ситуацію федерального уряду Швейцарії, Федеральна рада запропонувала поетапний підхід: підтримка України з бюджету міжнародного співробітництва до 2028 року становитиме 1,5 мільярда швейцарських франків.

У період 2029–2036 років Федеральна рада також має намір вивчити інші джерела (крім міжнародного співробітництва), з яких можна отримати решту 3,5 мільярда швейцарських франків.

Зокрема, кошти, необхідні для реконструкції в Україні, оцінюються в 486 мільярдів доларів (близько 440 мільярдів швейцарських франків). Ця оцінка Світового банку базується на аналізі збитків і потреб, який співфінансувала Швейцарія.

"Швейцарія вже підтримує проекти в Україні, спрямовані на відновлення зруйнованої цивільної інфраструктури в енергетиці, дорогах та охороні здоров’я",- йдеться в повідомленні.

Відновлення України

В Україні презентували законопроект "Про основні засади відновлення України" - широку законодавчу рамку, яка регулюватиме всі аспекти відбудови та відновлення.

Нагадаємо, Південна Корея цього року надасть Україні гуманітарну допомогу на суму 200 мільйонів доларів.

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