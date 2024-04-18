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Швейцария выделит более 5 миллиардов евро на восстановление Украины

Четверг 18 апреля 2024 20:06
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Швейцария выделит более 5 миллиардов евро на восстановление Украины Фото: Швейцария предоставит средства на восстановление Украины (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Швейцария выделит Украине 5 миллиардов франков (более пяти миллиардов евро) на восстановление. Средства планируется направлять поэтапно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Швейцарии.

Федеральный совет намерен в течение нескольких последующих лет активизировать поддержку восстановления Украины .

К 2036 году планируется израсходовать 5 миллиардов швейцарских франков. Учитывая текущую финансовую ситуацию федерального правительства Швейцарии, Федеральный совет предложил поэтапный подход: поддержка Украины из бюджета международного сотрудничества к 2028 году составит 1,5 миллиарда швейцарских франков.

В период 2029-2036 годов Федеральный совет также намерен изучить другие источники (кроме международного сотрудничества), из которых можно получить оставшиеся 3,5 миллиарда швейцарских франков.

В частности, средства, необходимые для реконструкции в Украине, оцениваются в 486 миллиардов долларов (около 440 миллиардов швейцарских франков). Эта оценка Всемирного банка базируется на анализе ущерба и потребностей, который софинансировала Швейцария.

"Швейцария уже поддерживает проекты в Украине, направленные на возобновление разрушенной гражданской инфраструктуры в энергетике, дорогах и здравоохранении", - говорится в сообщении.

Восстановление Украины

В Украинепрезентовали законопроект "Об основных принципах восстановления Украины" - широкую законодательную рамку, которая будет регулировать все аспекты восстановления и восстановления.

Напомним, Южная Корея в этом году предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 200 миллионов долларов.

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