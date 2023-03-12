Швейцарія утилізує робочі системи ППО, які могла б використовувати Україна

Швейцарія утилізує наявні в неї ракети, які були закуплені у 1980-х роках. Таке рішення викликало чимало суперечок, оскільки їх могла використовувати Україна для захисту своєї інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NZZ .

Зокрема йдеться про утилізацію 60 зенітно-ракетних комплексів малої дальності Rapier, частину з яких уже утилізовано.

"Планується, що всі системи будуть демонтовані та утилізовані в рамках цих інших траншів", - каже представник федерального офісу оборонних закупівель Armasuisse Кай-Гуннар Сіверт.

Зазначається, що Швейцарія виводить Rapier з експлуатації з кінця 2022 року і тому зайнялася утилізацією цих ракет.

"Ракети старі, але ще не зовсім застарілі. Вони можуть бути дуже добре використані проти цілей, що низько летять, таких як безпілотники", - говорить Петер Шнайдер, колишній головний редактор "Allgemeine Schweizerische Militaerzeitschrift" (ASMZ).

На думку Шнайдера, таким чином, Україна могла б захистити інфраструктуру.

"Це абсурд, що ми утилізуємо оборонну зброю у Швейцарії", - каже член Національної ради Франсуа Пуанте. Він підтримує передачу зброї Україні.

Нагадаємо, Рада кантонів Швейцарії відхилила клопотання щодо реекспорту зброї, яке передбачало б надання Україні озброєння швейцарського виробництва.

Також Національна рада країни також відхилила пропозицію послабити заборону на реекспорт боєприпасів для України.

При цьому, як повідомлялось, уряд Швейцарії не змінюватиме свою давню політику щодо заборони передачі зброї швейцарського виробництва третім країнам попри зростаючий тиск щодо її експорту в Україну.