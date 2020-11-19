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Швейцария - Украина: судьба отменного матча может решиться уже завтра

Автор: Вера Олейник

УЕФА может вынести решение по матчу Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины уже завтра, 20 ноября. Встреча не состоялась из-за того, что врач кантона Люцерн, где должна была состояться игра, отправил всю команду Андрея Шевченко на карантин.

Об этом сообщает "Футбол news".

Дело находится на рассмотрении Контрольно-дисциплинарного и этического комитета организации. Результат игры могут решить путем жребия.

Отметим, что этот матч имеет решающее значение для сборных Украины и Швейцарии в борьбе за сохранение места в элитном дивизионе турнира. Перед заключительным туром "сине-желтые" опережали соперника на три очка.

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Напомним, после очередного случая заражения коронавирусом в сборной Украины всю команду Андрея Шевченко изолировали.

Украинская сторона надеялась решить судьбу противостояния на поле, но не смогла выставить против Швейцарии другую команду в ближайшие дни.

В специальном релизе УЕФА констатировал невозможность проведения матча.

По прилету в Киев все тесты делегации на коронавирус дали отрицательный результат, в том числе двух игроков, которые в Люцерне получили положительный результат.

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