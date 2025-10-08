UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Швейцарія скасовує статус S для українців з деяких регіонів: хто втратить захист

Швейцарія обмежила право на захист українців із деяких регіонів (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Федеральна рада Швейцарії у середу, 8 жовтня, підтвердила, що тимчасовий захист S для громадян України діятиме щонайменше до 4 березня 2027 року. Втім нове рішення передбачає різний підхід до біженців залежно від регіону їхнього походження.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Blue News.

Нові правила враховують регіони України

Від 1 листопада до заявників застосовуватимуть диференційований підхід, повернення вважатимуть доцільним до:

  • Волинської;
  • Рівненської;
  • Львівської;
  • Тернопільської;
  • Закарпатської;
  • Івано-Франківської;
  • Чернівецької області.

Решта регіонів підпадатимуть під окремі вимоги щодо повернення.

Що робити тим, хто втрачає статус S

Громадяни України, які згідно з новими правилами більше не отримують статус S, можуть подати заяву на отримання притулку у Швейцарії. Водночас підтримка для тих, хто зберігає статус, продовжиться.

Контекст рішення

Рішення Федеральної ради виконано з урахуванням вимог Парламенту. Радники під час надання тимчасового захисту наполягали на розмежуванні регіонів України, до яких повернення вважається безпечним чи недоцільним.

Тимчасовий захист для українців у ЄС

Статус тимчасового захисту у ЄС надає право українцям легально там проживати, працювати, навчатись та отримувати доступ до соціальних послуг.

Влітку ЄС продовжив дію тимчасового захисту українців до 4 березня 2027 року. Після цього низка урядів країн-членів союзу почали ухвалювати подібне рішення.

Водночас 16 вересня Рада Європейського Союзу схвалила рекомендації для країн-членів щодо повернення, реінтеграції та зміни офіційного статусу тимчасового захисту для українців. В МЗС України заявили, що ці зміни узгоджували з ними.

Читайте також про те, що нещодавно Литва продовжила дію тимчасового захисту для українців, які втекли від війни, ще на рік - до 4 березня 2027 року. Раніше захист був чинним до березня 2026 року.

Раніше ми писали про те, що польський Сейм ухвалив закон, який регулює виплати українцям у Польщі та продовжує їхній легальний статус до березня 2027 року.

ЄвросоюзШвейцарія