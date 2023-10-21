Швейцарія розпочала розслідування щодо фінансування ХАМАС

За його словами, розслідування було розпочато за кілька тижнів до нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Очікується, що розслідування буде трудомістким, оскільки, на відміну від Європейського Союзу і США, Швейцарія не ввела заборону на діяльність ХАМАС.

Однак після нападу на Ізраїль дедалі частіше лунають заклики до уряду Швейцарії вжити заходів, і він змушений реагувати.

Через чотири дні після нападу уряд заявив, що "вважає, що ХАМАС має бути класифікований як терористична організація".

Напад ХАМАС на Ізраїль і війна

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.

Нагадаємо, 19 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що скоро вони "побачать Газу зсередини".

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