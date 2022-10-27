Швейцарія розгляне новий запит Німеччини на реекспорт зброї в Україну

Представник міністерства економіки Швейцарії повідомив, що лист з цієї теми був отриманий від міністерства оборони Німеччини, додавши, що міністр економіки Гі Пармелін "своєчасно відповість на цей лист". Прес-секретар відмовився коментувати, чи Україна запитувала уряд Швейцарії.

Представник міністерства оборони у Берліні відмовився коментувати листа, заявивши, що Німеччина завжди веде конструктивні переговори зі своїми партнерами. Україна отримала 30 зенітних самохідних установок Gepard та близько 60 тисяч патронів до них.

У квітні Берн наклав вето на реекспорт боєприпасів швейцарського виробництва, які використовуються зенітними танками Gepard. 35-мм снаряди спочатку постачалися швейцарськими компаніями для німецької армії кілька десятиліть тому, але їхній реекспорт був заблокований після того, як швейцарський уряд заявив, що постачання порушать закон про нейтралітет Швейцарії.

Пояснення своєї позиції в червні уряд заявив, що "виходячи з критеріїв експорту, описаних у законі про військову техніку, і принципу рівного звернення відповідно до закону про нейтралітет, Швейцарія не може схвалювати запити на передачу Україні військової техніки швейцарського виробництва".

Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт звернулася до своєї швейцарської колеги Віолі Амхерд із проханням переглянути рішення, повідомила у четвер швейцарська газета Tages-Angzeiger. Україна також звернулася до Берна із проханням дозволити постачання, повідомляє газета.

Восьмимісячна війна призвела до того, що Швейцарія відійшла від своєї звичайної позиції повного неприєднання, а Берн повторив майже всі санкції, які Європейський Союз запровадив проти Москви.

Ця зміна призвела до того, що Росія відмовилася пропозицію Швейцарії представляти інтереси України в Росії та інтереси Москви в Україні, оскільки більше не вважає Швейцарію нейтральною країною.

Минулого місяця Швейцарія заявила, що тимчасово призупинить обмін податковою інформацією з Росією та ускладнить отримання віз російськими громадянами.