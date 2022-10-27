Швейцария рассмотрит новый запрос Германии на реэкспорт оружия в Украину

Представитель министерства экономики Швейцарии сообщил, что письмо по этой теме было получено от министерства обороны Германии, добавив, что министр экономики Ги Пармелин "своевременно ответит на это письмо". Пресс-секретарь отказался комментировать, делала ли Украина запрос правительству Швейцарии.

Представитель министерства обороны в Берлине отказался комментировать письмо, заявив, что Германия всегда ведет конструктивные переговоры со своими партнерами. Украина получила 30 зенитных самоходных установок Gepard и около 60 тысяч патронов к ним.

В апреле Берн наложил вето на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства, используемых зенитными танками Gepard. 35-мм снаряды изначально поставлялись швейцарскими компаниями для немецкой армии несколько десятилетий назад, но их реэкспорт был заблокирован после того, как швейцарское правительство заявило, что поставки нарушат закон о нейтралитете Швейцарии.

Объяснение своей позиции в июне, правительство заявило, что "исходя из критериев экспорта, описанных в законе о военной технике, и принципа равного обращения в соответствии с законом о нейтралитете, Швейцария не может одобрять запросы на передачу Украине военной техники швейцарского производства".

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт обратилась к своей швейцарской коллеге Виоле Амхерд с просьбой пересмотреть решение, сообщила в четверг швейцарская газета Tages-Angzeiger. Украина также обратилась к Берну с просьбой разрешить поставки, сообщает газета.

Восьмимесячная война привела к тому, что Швейцария отошла от своей обычной позиции полного неприсоединения, а Берн повторил почти все санкции, которые Европейский союз ввел против Москвы.

Это изменение привело к тому, что Россия отказалась предложение Швейцарии представлять интересы Украины в России и интересы Москвы в Украине, поскольку больше не считает Швейцарию нейтральной страной.

В прошлом месяце Швейцария заявила, что временно приостановит обмен налоговой информацией с Россией и усложнит получение виз российскими гражданами.