Німеччина просить Швейцарію дозволити поставки боєприпасів для Gepard в Україні

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт надіслала листа швейцарській колезі Віолі Амхерд з проханням дозволити реекспорт 35-міліметрових боєприпасів для зенітних установок Gepard в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Повідомляється, що у листі Ламбрехт просить видати ліцензію на реекспорт боєприпасів виробництва Швейцарії. Вона також зазначає, що німецькі установки Gepard використовуються в Україні переважно для захисту критичної інфраструктури, зокрема, морських портів у південних областях.

Ламбрехт також наголошує, що через необхідність забезпечити надійну роботу "зернового коридору" Німеччина та Швейцарія мають виконати прохання української сторони про додаткові боєприпаси.

Зазначимо, Швейцарія намагається дотримуватись воєнного нейтралітету, тому досі відмовляє у дозволі на постачання боєприпасів, вироблених компанією Oerlikon-Bührle.