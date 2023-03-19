Швейцарія розглядає можливість повної або часткової націоналізації Credit Suisse, - Bloomberg

Джерела видання повідомили, що Швейцарія розглядає можливість або повністю придбати банк, або мати значну частку в капіталі, якщо поглинання UBS Group AG провалиться через складність організації угоди та нестачу часу.

Зазначається, що поглинання UBS пов’язане з кількома складнощами, включно зі складними питаннями, такими як державний механізм підтримки, який покриватиме можливі юридичні та інші втрати.

UBS просить уряд взяти на себе певні судові витрати та потенційні майбутні збитки в разі будь-якого поглинання, в одному звіті йдеться про суму близько 6 млрд доларів. UBS висунув пропозицію приблизно в 1 млрд доларів для Credit Suisse, яку менший швейцарський банк вважає занадто низькою.

РБК-Україна раніше повідомляло, що UBS вивчає можливість придбання всього або частини банку Credit Suisse.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.