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Швейцарія розглядає можливість повної або часткової націоналізації Credit Suisse, - Bloomberg

Новость на русском →
Неділя 19 березня 2023 18:17
Швейцарія розглядає можливість повної або часткової націоналізації Credit Suisse, - Bloomberg Фото: Швейцарія розглядає можливість повної або часткової націоналізації Credit Suisse (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Швейцарська влада розглядає можливість повної або часткової націоналізації банку Credit Suisse Group AG як єдиний життєздатний варіант, окрім його поглинання найбільшим швейцарським банком UBS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що Швейцарія розглядає можливість або повністю придбати банк, або мати значну частку в капіталі, якщо поглинання UBS Group AG провалиться через складність організації угоди та нестачу часу.

Зазначається, що поглинання UBS пов’язане з кількома складнощами, включно зі складними питаннями, такими як державний механізм підтримки, який покриватиме можливі юридичні та інші втрати.

UBS просить уряд взяти на себе певні судові витрати та потенційні майбутні збитки в разі будь-якого поглинання, в одному звіті йдеться про суму близько 6 млрд доларів. UBS висунув пропозицію приблизно в 1 млрд доларів для Credit Suisse, яку менший швейцарський банк вважає занадто низькою.

РБК-Україна раніше повідомляло, що UBS вивчає можливість придбання всього або частини банку Credit Suisse.

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