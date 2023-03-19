Швейцария рассматривает возможность полной или частичной национализации Credit Suisse, - Bloomberg

Швейцарские власти рассматривают возможность полной или частичной национализации банка Credit Suisse Group AG как единственный жизнеспособный вариант, кроме его поглощения крупнейшим швейцарским банком UBS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Источники издания сообщили, что Швейцария рассматривает возможность либо полностью приобрести банк, либо иметь значительную долю в капитале, если поглощение UBS Group AG провалится из-за сложности организации сделки и нехватки времени.

Отмечается, что поглощение UBS связано с несколькими сложностями, включая сложные вопросы, такие как государственный механизм поддержки, который будет покрывать возможные юридические и другие потери.

UBS просит правительство взять на себя определенные судебные издержки и потенциальные будущие убытки в случае любого поглощения, в одном отчете говорится о сумме около 6 млрд долларов. UBS выдвинул предложение примерно в 1 млрд долларов для Credit Suisse, которое меньший швейцарский банк считает слишком низким.

РБК-Украина ранее сообщало, что UBS изучает возможность приобретения всего или части банка Credit Suisse.

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