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Швейцария расследует перехват ЦРУ секретных переписок 120 стран

Новости » Политика     12.02.2020 - 00:25
Швейцария расследует перехват ЦРУ секретных переписок 120 стран
Иллюстративное фото (cia.gov)

Разведки США и Германии получали информацию от швейцарской компании Crypto AG

Швейцарские власти начали расследование после публикаций о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов и разведка Германии использовали компанию из Швейцарии для слежки за секретной перепиской официальных лиц других стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Ранее появилась информация со ссылкой на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы ФРГ о том, что разведки США и Германии с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG.

Компания получила миллионы долларов за это время, предоставляя разведывательным службам Германии и США, которые ею владели, доступ к сеансам шифрованной связи более чем в 120 странах.

По данным СМИ, разведки следили, в частности, за иранскими муллами в период захвата американских заложников в Иране в 1979 году.

Также уточняется, что в начале 1990-х разведка Германии прекратила работу с Crypto AG, и ЦРУ выкупила ее долю в компании. По данным The Washington Post, ЦРУ продала активы в Crypto AG в 2018 году.

Ранее сообщалось, что ЦРУ считает, что одну с крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies финансируют китайские спецслужбы.

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