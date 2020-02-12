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Швейцарія розслідує перехоплення ЦРУ секретних листувань 120 країн

Новини » Політика     12.02.2020 - 00:25
Швейцарія розслідує перехоплення ЦРУ секретних листувань 120 країн
Ілюстративне фото (cia.gov)

Розвідки США і Німеччини отримували інформацію від швейцарської компанії Crypto AG

Швейцарська влада почала розслідування після публікацій про те, що Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) Сполучених Штатів і розвідка Німеччини використовували компанію з Швейцарії для стеження за секретним листуванням офіційних осіб інших країн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Раніше з'явилася інформація з посиланням на документи ЦРУ і федеральної розвідувальної служби ФРН про те, що розвідки США та Німеччини з 1970-х років отримували інформацію від швейцарської компанії-виробника шифрувального обладнання Crypto AG.

Компанія отримала мільйони доларів за цей час, надаючи розвідувальним службам Німеччини і США, які нею володіли, доступ до сеансів шифрованого зв'язку більш ніж в 120 країнах.

За даними ЗМІ, розвідки стежили, зокрема, за іранськими муллами в період захоплення американських заручників в Ірані в 1979 році.

Також уточнюється, що на початку 1990-х розвідка Німеччини припинила роботу з Crypto AG, і ЦРУ викупила її частку в компанії. За даними The Washington Post, ЦРУ продала активи в Crypto AG в 2018 році.

Раніше повідомлялося, що ЦРУ вважає, що одну з найбільших компаній у сфері телекомунікацій Huawei Technologies фінансують китайські спецслужби.

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