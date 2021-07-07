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Швейцария расширила санкции против Беларуси: в список попали члены семьи Лукашенко

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Женева, Среда 07 июля 2021 16:06
Швейцария расширила санкции против Беларуси: в список попали члены семьи Лукашенко Фото: Швейцария расширила санкции против Беларуси (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правительство Швейцарии расширило санкции против Беларуси. В черный список попали 78 белорусских граждан, включая членов семьи Александра Лукашенко, и семь организаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на швейцарское издание SWI.

Под санкции Швейцарии попали члены семьи Александра Лукашенко, в том числе один из его сыновей и невестка, а также министры, депутаты, судьи, прокуроры, сотрудники авиадиспетчерской службы и бизнесмены.

Таким образом, отмечает издание, Швейцария присоединилась к другим странам, которые ввели санкции против режима Лукашенко за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая и аресты белорусских оппозиционеров.

Швейцария впервые ввела санкции против Беларуси в 2006 году. Тогда причиной введения ограничений стало задержание белорусских демонстрантов во время мирных демонстраций после прошедших в стране президентских выборов.

Напомним, в конце июня Евросоюз ввел санкции против среднего сына президента Беларуси Александра Лукашенко Дмитрия, российского олигарха Михаила Гуцериева и других. Всего в перечень вошли 78 человек.

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