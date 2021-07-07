Швейцарія розширила санкції проти Білорусі: до списку потрапили члени сім'ї Лукашенка
Уряд Швейцарії розширив санкції проти Білорусі. У чорний список потрапили 78 білоруських громадян, включаючи членів сім'ї Олександра Лукашенка, і сім організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на швейцарське видання SWI.
Під санкції Швейцарії потрапили члени сім'ї Олександра Лукашенка, в тому числі один з його синів і невістка, а також міністри, депутати, судді, прокурори, співробітники авіадиспетчерської служби і бізнесмени.
Таким чином, зазначає видання, Швейцарія приєдналася до інших країн, які ввели санкції проти режиму Лукашенка за примусову посадку літака Ryanair в Мінську 23 травня і арешти білоруських опозиціонерів.
Швейцарія вперше ввела санкції проти Білорусі в 2006 році. Тоді причиною введення обмежень стало затримання білоруських демонстрантів під час мирних демонстрацій після минулих в країні президентських виборів.
Нагадаємо, наприкінці червня Євросоюз запровадив санкції проти середнього сина президента Білорусі Олександра Лукашенка Дмитра, російського олігарха Михайла Гуцерієва та інших. Всього до переліку увійшли 78 осіб.