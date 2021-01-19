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Швейцария может провести референдум о запрете вводить локдаун

Берн, Вторник 19 января 2021 14:46
Швейцария может провести референдум о запрете вводить локдаун
Фото: Швейцария может отказать от локдауна (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Швейцария может провести референдум, на котором граждане проголосуют за или против полномочий властей вводить локдаун из-за пандемии COVID. Референдум может пройти летом 2021.

Об этом пишет местное издание The Local.

Сообщается, что такой референдум будет попыткой аннулировать так называемый "Закон о COVID", в котором изложены меры по борьбе с пандемией. Местная ассоциация "Друзья Конституции" уже собрала 90 000 подписей, что на 40 000 больше, чем требуется для проведения референдума.

Ассоциация считает, что в отдельном законе нет необходимости, поскольку правительство может регулировать карантинные меры федеральными указами. Также они считают, что закон приведет к тому, что в Швейцарии будет принудительная система вакцинирования с плохо протестированными вакцинами.

"Успех референдума стал бы призывом к властям проявлять максимальную осторожность в кампании вакцинации и даже наложить на нее мораторий", - заявил представитель ассоциации Кристоф Пфлюгер.

Референдум может пройти не раньше июня 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить локдаун до 15 февраля.

До начала следующего месяца локдаун продлили и в Австрии.

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Новости Украины Политика ШвейцарияреферендумЛокдаун

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