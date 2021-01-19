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Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 15 февраля

Берлин, Вторник 19 января 2021 12:29
Меркель хочет продлить локдаун в Германии до 15 февраля
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить уже введенные в стране карантинные ограничения до 15 февраля из-за эпидемии коронавируса. Консультации между ней и лидерами немецких земель состоятся сегодня, 19 января.

Об этом сообщает Bild.

Как сообщается, текущий локдаун уже был продлен один раз и продлится до конца января. Он предусматривает закрытие магазинов, школ и ресторанов. Однако ожидается, что сегодня будут также обсуждены более жесткие меры.

В частности, среди предлагаемых мер - запрет обычных тканевых масок в транспорте и магазинах, будут разрешены только медицинские. Также в Германии предлагают сделать обязательным ношение респираторов FFP2 для персонала домов престарелых. Кроме того, могут уменьшить разрешенное число пассажиров в транспорте до трети.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас выступил за привилегии для граждан, которые вакцинировались от коронавируса и выработали иммунитет. Они должны получить возможность вернуться к общественной жизни.

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