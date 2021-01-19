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Швейцарія може провести референдум щодо заборони вводити локдаун

Берн, Вівторок 19 січня 2021 14:46
Швейцарія може провести референдум щодо заборони вводити локдаун
Фото: Швейцарія може відмовити від локдауна (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Швейцарія може провести референдум, на якому громадяни проголосують за або проти повноважень влади вводити локдаун через пандемію COVID. Референдум може пройти влітку 2021.

Про це пише місцеве видання The Local.

Повідомляється, що такий референдум буде спробою анулювати так званий "Закон про COVID", в якому викладено заходи по боротьбі з пандемією. Місцева асоціація "Друзі Конституції" вже зібрала 90 000 підписів, що на 40 000 більше, ніж треба для проведення референдуму.

Асоціація вважає, що в окремому законі немає необхідності, оскільки уряд може регулювати карантинні заходи федеральними указами. Також вони вважають, що закон призведе до того, що в Швейцарії буде примусова система вакцинації з погано протестованими вакцинами.

"Успіх референдуму став би закликом до влади проявляти максимальну обережність у кампанії вакцинації і навіть накласти на неї мораторій", - заявив представник асоціації Крістоф Пфлюгер.

Референдум може відбутися не раніше червня 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Ангела Меркель хоче продовжити локдаун до 15 лютого.

До початку наступного місяця локдаун продовжили і в Австрії.

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