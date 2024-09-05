Швейцарія продовжила статус захисту для українських біженців до 2026 року

В уряді Швейцарії зазначили, що ситуація з безпекою в Україні "не зміниться в осяжному майбутньому". Тому влада країни вирішила не скасовувати статусу захисту до 4 березня 2026 року, якщо тільки безпекова ситуація "докорінно не зміниться".

"Такий захід додатково прояснить міграційну ситуацію для всіх зацікавлених осіб, а також для влади кантонів, громад, муніципалітетів і роботодавців. З огляду на необхідність подальших дій у сфері соціальної інтеграції українських біженців", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що особливо це стосується трудової інтеграції. Швейцарський уряд вирішив також додатково розширити та поглибити вже діючі програми та заходи підтримки біженців з України.