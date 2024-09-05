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Швейцарія продовжила статус захисту для українських біженців до 2026 року

Фото: Швейцарія продовжила статус захисту для українських біженців до 2026 року (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Швейцарії продовжив тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2026 року. Усі заходи соціальної підтримки власників статусу S зберігаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду.

В уряді Швейцарії зазначили, що ситуація з безпекою в Україні "не зміниться в осяжному майбутньому". Тому влада країни вирішила не скасовувати статусу захисту до 4 березня 2026 року, якщо тільки безпекова ситуація "докорінно не зміниться".

"Такий захід додатково прояснить міграційну ситуацію для всіх зацікавлених осіб, а також для влади кантонів, громад, муніципалітетів і роботодавців. З огляду на необхідність подальших дій у сфері соціальної інтеграції українських біженців", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що особливо це стосується трудової інтеграції. Швейцарський уряд вирішив також додатково розширити та поглибити вже діючі програми та заходи підтримки біженців з України.

 

Захист українських біженців у Швейцарії

Статус захисту S у Швейцарії застосовується до біженців з України з березня 2022 року. Українці, які мають цей статус, не повинні проходити процедуру отримання притулку і можуть претендувати на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу.

Станом на кінець серпня близько 66 тисяч українців мають статус захисту S у Швейцарії.

У листопаді минулого року його було продовжено до 4 березня 2025 року.

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