Швейцарія продовжила статус тимчасового захисту для українських біженців

Уряд Швейцарії прийняв рішення не скасовувати тимчасовий захист для українців. Його було продовжено до 4 березня 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду Швейцарії.

"Тривала стабілізація ситуації в Україні не передбачається. Таким чином, статус захисту S для тих, хто шукає захисту з України, не буде скасовано раніше 4 березня 2025 року", - зазначає пресслужба.

Зокрема країна встановила ціль щодо інтеграції у ринок праці з метою працевлаштування з чинних 20% до 40% людей зі статусом захисту, які здатні працювати до кінця наступного року.

Станом на жовтень поточного року, статус захисту в Швейцарії мають близько 66 тисяч українців.

"Захисний статус S діє доти, доки його не скасує Федеральна рада. Передумовою для скасування є стійка стабілізація ситуації в Україні", - додає пресслужба.

Допомога від Швейцарії

Швейцарія є однією з країн, яка підтримала Україну на початку повномасштабного вторгнення терористів. Окрім підтримки запровадження санкцій ЄС проти Росії, Берн обіцяв надати нашій країні спеціальну дистанційно керовану машину й провести навчання для фахівців.

Зокрема Швейцарія заявляла намір виділити Україні 1,7 млрд доларів до 2028 року.