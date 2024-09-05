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Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев до 2026 года

Фото: Швейцария продлила статус защиты для украинских беженцев до 2026 года (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство Швейцарии продлило временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Все меры социальной поддержки владельцев статуса S сохраняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства.

В правительстве Швейцарии отметили, что ситуация с безопасностью в Украине "не изменится в обозримом будущем". Поэтому власти страны решили не отменять статус защиты до 4 марта 2026 года, если только ситуация с безопасностью "коренным образом не изменится".

"Такая мера дополнительно прояснит миграционную ситуацию для всех заинтересованных лиц, а также для власти кантонов, общин, муниципалитетов и работодателей. Учитывая необходимость дальнейших действий в сфере социальной интеграции украинских беженцев", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что особенно это касается трудовой интеграции. Швейцарское правительство решило также дополнительно расширить и углубить уже действующие программы и меры поддержки беженцев из Украины.

 

Защита украинских беженцев в Швейцарии

Статус защиты S в Швейцарии применяется к беженцам из Украины с марта 2022 года. Украинцы, имеющие этот статус, не должны проходить процедуру получения убежища и могут претендовать на жилье, финансовую поддержку и медицинскую помощь.

На конец августа около 66 тысяч украинцев имеют статус защиты S в Швейцарии.

В ноябре прошлого года он был продлен до 4 марта 2025 года.

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