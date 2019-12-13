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Швейцарія продовжила замороження активів Януковича

Новини » Політика     13.12.2019 - 16:08
Швейцарія продовжила замороження активів Януковича
Фото: Віктор Янукович (president.gov.ua)

Активи Януковича на суму 70 мл доларів будуть заморожені ще один рік

Швейцарія продовжила на один рік превентивне заморожування активів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення. Про це повідомляє посольство Швейцарії в Києві в Twitter.

Як зазначається в повідомленні, Федеральна рада Швейцарії продовжила заморожування активів Януковича на суму близько 70 млн швейцарських франків (71 млн доларів).

"Метою цього рішення є підтримка судової співпраці між Швейцарією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Швейцарія продовжила замороження активів ЯнуковичаВідзначимо, за даними Державної служби фінансового моніторингу, на зарубіжних рахунках заблоковано активи екс-чиновників часів Януковича на загальну суму 107,19 млн, 15,87 млн ​​євро і 135,01 млн швейцарських франків. Кошти арештовані в таких країнах, як Австрія, Велика Британія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Нідерланди.

Нагадаємо, на рахунках у швейцарських банках заблоковано 60 млн франків, ймовірно незаконно виведених з України колишнім керівництвом НАК "Нафтогаз України". Федеральна прокуратура Швейцарії зазначає, що на даний момент у кримінальній справі двоє підозрюваних, обидва - громадяни України. Одного з них підозрюють у відмиванні коштів, другого - у співучасті у відмиванні.

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