Швейцария призвала исключить представителей России и Беларуси из МОК

Министр спорта Швейцарии Виола Амхерд направила письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором призвала организацию отстранить официальных лиц из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages-Anzeiger .

МОК рекомендовал международным федерациям (МФ) запретить спортсменам и официальным лицам из обеих стран участвовать в соревнованиях после вторжения России в Украину.

Однако позиции российских членов МОК Шамиля Тарпищева и двукратной золотой медалистки Олимпийских игр в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, избранных в 1994 и 2016 годах соответственно, остались незатронутыми.

Почетные члены Виталий Смирнов и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию вольным стилем Александр Попов, оба из России, также продолжают занимать свои посты.

Российским и белорусским чиновникам также разрешено продолжать работать в комиссиях МОК. Эта позиция была поддержана большинством МФ.

Однако Амхерд обратилась с письмом к Баху, оказывая давление на МОК, чтобы исключить чиновников из обеих стран из международного спорта.

"Швейцария ожидает соответствующего сигнала от спортивного мира", - сказала Амхерд.

Амхерд настаивает на том, что МОК должен сделать "дальнейший шаг", и что Бах должен занять более жесткую позицию.

Ее письмо оказывает значительное дальнейшее давление на МОК с целью заставить его действовать, после того как в прошлом месяце более 30 министров спорта выступили с заявлением, призывающим исключить российских и белорусских чиновников из международных спортивных органов.