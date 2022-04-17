ru ua
Вс, 17 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Швейцария призвала исключить представителей России и Беларуси из МОК

Новина українською →
Берн, Воскресенье 17 апреля 2022 13:51
Швейцария призвала исключить представителей России и Беларуси из МОК Фото: Швейцария призвала исключить представителей России и Беларуси из МОК (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министр спорта Швейцарии Виола Амхерд направила письмо президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху, в котором призвала организацию отстранить официальных лиц из России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tages-Anzeiger.

МОК рекомендовал международным федерациям (МФ) запретить спортсменам и официальным лицам из обеих стран участвовать в соревнованиях после вторжения России в Украину.

Однако позиции российских членов МОК Шамиля Тарпищева и двукратной золотой медалистки Олимпийских игр в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, избранных в 1994 и 2016 годах соответственно, остались незатронутыми.

Почетные члены Виталий Смирнов и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию вольным стилем Александр Попов, оба из России, также продолжают занимать свои посты.

Российским и белорусским чиновникам также разрешено продолжать работать в комиссиях МОК. Эта позиция была поддержана большинством МФ.

Однако Амхерд обратилась с письмом к Баху, оказывая давление на МОК, чтобы исключить чиновников из обеих стран из международного спорта.

"Швейцария ожидает соответствующего сигнала от спортивного мира", - сказала Амхерд.

Амхерд настаивает на том, что МОК должен сделать "дальнейший шаг", и что Бах должен занять более жесткую позицию.

Ее письмо оказывает значительное дальнейшее давление на МОК с целью заставить его действовать, после того как в прошлом месяце более 30 министров спорта выступили с заявлением, призывающим исключить российских и белорусских чиновников из международных спортивных органов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Швейцария Российская Федерация Беларусь МОК
NEWS
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
53-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Готов к обороне. Как под ракетными обстрелами сегодня живет Николаев