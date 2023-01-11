Швейцарія припинить приймати паспорти РФ, видані на окупованих територіях України

Швейцарія більше не видаватиме шенгенські візи власникам нових російських паспортів, виданих на окупованих територіях України та Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Федерального міністерства юстиції та поліції Швейцарії.

Влада пояснює, що Швейцарія була зобов'язана дотримуватися цього рішення Європейського союзу від 8 грудня 2022 року у зв'язку з її участю в Шенгенській зоні. Мова йде про паспорти, які будуть видаватись на окупованих Росією територіях України та Грузії.

"Винятки можуть бути надані власникам проїзних документів, які до цієї дати вже були громадянами Росії, а також їх нащадкам та неповнолітнім чи недієздатним особам", - додається в заяві.

Федеральна рада уточнює, що це рішення набуло чинності з його публікації. Швейцарія раніше призупинила спрощену видачу віз росіянам.