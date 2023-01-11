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Швейцария перестанет принимать паспорта РФ, выданные на оккупированных территориях Украины

Фото: Швейцария перестанет принимать паспорта РФ, выданные на оккупированных территориях Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Швейцария больше не будет выдавать шенгенские визы владельцам новых российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Федерального министерства юстиции и полиции Швейцарии.

Власти объясняют, что Швейцария была обязана придерживаться этого решения Европейского союза от 8 декабря 2022 г. в связи с ее участием в Шенгенской зоне. Речь идет о паспортах, которые будут выдаваться на оккупированных Россией территориях Украины и Грузии.

"Исключения могут быть предоставлены владельцам проездных документов, которые к этой дате уже были гражданами России, а также их потомкам и несовершеннолетним или недееспособным лицам", - добавляется в заявлении.

Федеральный совет уточняет, что это решение вступило в силу с момента его публикации. Швейцария ранее приостановила упрощенную выдачу виз россиянам.

Напомним, что Совет Европейского Союза принял решение не признавать российские документы, изданные на временно оккупированных территориях Украины и Грузии.

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины продолжают проводить принудительную паспортизацию, в частности среди работников бюджетной сферы, которых также заставляют отказываться от украинского гражданства.

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