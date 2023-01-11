Швейцария перестанет принимать паспорта РФ, выданные на оккупированных территориях Украины

Швейцария больше не будет выдавать шенгенские визы владельцам новых российских паспортов, выданных на оккупированных территориях Украины и Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Федерального министерства юстиции и полиции Швейцарии.

Власти объясняют, что Швейцария была обязана придерживаться этого решения Европейского союза от 8 декабря 2022 г. в связи с ее участием в Шенгенской зоне. Речь идет о паспортах, которые будут выдаваться на оккупированных Россией территориях Украины и Грузии.

"Исключения могут быть предоставлены владельцам проездных документов, которые к этой дате уже были гражданами России, а также их потомкам и несовершеннолетним или недееспособным лицам", - добавляется в заявлении.

Федеральный совет уточняет, что это решение вступило в силу с момента его публикации. Швейцария ранее приостановила упрощенную выдачу виз россиянам.