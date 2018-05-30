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Швейцария уже приняла меры в отношении "Газпрома" по требованию "Нафтогаза"

НовостиЭнергетика    30.05.2018 - 14:16
Фото: глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (УНИАН)
Фото: глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (УНИАН)

"Нафтогаз" инициировал принудительное взыскание 2,6 млрд долларов с "Газпрома"

Власти Швейцарии уже приняли меры в отношении российского "Газпрома" по требованию НАК "Нафтогаз Украины" о принудительном взыскании средств, выигранных в Стокгольмском арбитраже. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

Сообщается, что НАК инициировал принудительное взыскание присужденных ему Стокгольмским арбитражем 2,6 млрд долларов, учитывая нежелание "Газпрома" выполнять обязательства по решениям в делах по поставкам и транзиту газа.

"Компания подтверждает факт обращения в швейцарские суды с требованием принудительного взыскания средств, и швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны", - говорится в сообщении.

Отметим, зимой арбитраж принял окончательные решения в делах между "Нафтогазом" и "Газпромом". Но несмотря на действующие решения и предоплату за поставки в марте, "Газпром" отказался возобновить их, а также не выплатил 2,6 млрд долларов.

"В соответствии с нормами международного права решения арбитражей подлежат исполнению почти во всех странах мира. Обжалование решений "Газпромом" не может остановить их выполнения", - добавили в "Нафтогазе".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина начала взыскание 2,6 млрд долларов с "Газпрома" в странах Европы.  

 

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Теги публикации: Газпром, Швейцария, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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