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Швейцарія вже вжила заходів щодо "Газпрому" на вимогу "Нафтогазу"

НовиниЕнергетика    30.05.2018 - 14:16
Фото: глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв (УНІАН)
Фото: глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв (УНІАН)

"Нафтогаз" ініціював примусове стягнення 2,6 млрд доларів з "Газпрому"

Влада Швейцарії вже вжила заходів щодо російського "Газпрому" на вимогу НАК "Нафтогаз України" про стягнення коштів, виграних у Стокгольмському арбітражі. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу".

Повідомляється, що НАК ініціював примусове стягнення присуджених йому Стокгольмським арбітражем 2,6 млрд доларів, враховуючи небажання "Газпрому" виконувати зобов'язання за рішеннями у справах щодо постачання і транзиту газу.

"Компанія підтверджує факт звернення до швейцарських судів з вимогою примусового стягнення коштів і швейцарська влада вже вжила заходів щодо активів "Газпрому" на території країни", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, взимку арбітраж прийняв остаточні рішення у справах між "Нафтогазом" і "Газпромом". Але незважаючи на чинні рішення і передоплату за постачання в березні, "Газпром" відмовився відновити поставки, а також не виплатив 2,6 млрд доларів.

"У відповідності з нормами міжнародного права рішення арбітражів підлягають виконанню майже в усіх країнах світу. Оскарження рішень "Газпромом" не може зупинити їхнього виконання", - додали в "Нафтогазі".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна почала стягнення 2,6 млрд доларів з "Газпрому" в країнах Європи.

 

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Теги публікації: Газпром, Швейцария, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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